Misano, la consegna dell'assegno alla fondazione Simoncelli

Rossi, in collaborazione con Dainese, è sceso in pista in veste di maestro: i quattro vincitori dell'asta benefica a favore della fondazione Marco Simoncelli hanno avuto la possibilità di girare a Misano insieme al "Dottore". L'iniziativa ha raccolto 49mila euro. Tanti i campioni presenti al Dainese Riding Masters, da Capirossi a Morbidelli