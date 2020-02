Shakedown, Alex Marquez chiude il day-1 con 57 giri

Jorge Lorenzo rinvia il debutto nel ruolo di collaudatore, scenderà in pista a Sepang nella seconda giornata. Nel primo shakedown il più veloce è Pedrosa (KTM), autore del tempo di 2'00"625, seguito dalla Ducati Desmosedici GP in versione 2020 di Michele Pirro. Soddisfatto uno dei debuttanti del 2020 in MotoGP, Alex Marquez: 57 giri e 2'01"317 come miglior tempo. Smith e Savadori girano con la nuova Aprilia: tante le novità, come anticipato alla vigilia sui social