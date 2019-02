#SkyVale40, the Movie: motivarsi e cambiare

#SkyVale40, the Movie,, in onda alle 14 su Sky Sport Uno e alle 15 su Sky Sport MotoGP. La vita di Valentino Rossi è un film e proprio gli spezzoni di film celebri diventano spunti per le domande di Guido Meda. Un’intervista esclusiva e inedita attraverso la quale Valentino racconta se stesso