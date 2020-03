Sanchini, messaggio per Meda dalle Marche: "Mi manchi Guido"

In seguito alle misure imposte dal nuovo decreto del governo per via dell’emergenza coronavirus, Mauro Sanchini ha dovuto fare ritorno preventivamente nella sua Borgo Massano e non ha potuto così affiancare Guido Meda nella telecronaca del GP del Qatar. Il “Sanchio” è comunque intervenuto in diretta dalle Marche tramite Facetime, prima dell’inizio della gara di Moto2: “Lo dico sottovoce… Mi manchi Guido!”, è il messaggio d’affetto rivolto da Sanchini a Meda