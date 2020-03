GP di Austin rinviato, ma il circuito è ancora aperto

Come è noto, il weekend di Austin della MotoGP, inizialmente programmato per il 3-4-5 aprile, è stato rinviato a novembre. Ma la pista al momento è ancora aperta, anche agli italiani. E allora perché la MotoGP non corre regolarmente? Le ragioni sono due. La prima, che gli italiani presenti erano arrivati negli Stati Uniti da prima che scoppiasse l'emergenza corona virus. La seconda, che l'evento di Ferrari Corse Clienti è ovviamente esclusivo, a numero chiuso e ingresso limitato, e quindi non viola le restrizioni sulle aggregazioni di persone già emesse anche dal governo locale. Dalla pista ci ha raccontato tutto Marcello Puglisi, pilota, coach Ferrari e commentatore Formula 2 e Formula 3 per Sky Sport F1.