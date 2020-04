Beltramo: "I segreti su Doohan, campione e pit reporter"

Amici di Sky Sport, di Sky MotoGP, continuiamo con la nostra settimana dedicata ai grandissimi piloti della 500 della MotoGP. Dopo un grande, come Eddie Lawson, 4 titoli mondiali, adesso ne arriva un pelo più grande, è un po' più grande, si chiama Mick Doohan, e di mondiali ne ha vinti 5 e addirittura in modo consecutivo. È stata un'era la sua, dal 1994 fino al 1998 compreso, ha vinto sempre lui, poi, nel 1999, si è fatto male e si è ritirato. Avrebbe peraltro potuto cominciare prima a vincere perché nel 1992, quel famoso incidente ad Assen, che gli ruppe tibia e perone, fu preso dal dottor Costa, portato a casa sua, curato, eccetera, insomma, cercò poi di ritornare, di difendere quel mondiale che poteva vincere e che invece andò a finire a Wayne Rainey. Doohanma lo ricordo soprattutto come te, è stato un mio collega, insieme ad Alberto Porta. Eccolo qua, Mick Doohan che fa il pit reporter. Mick Doohan era uno tosto, uno duro, parlava anche con i giornalisti durante le corse, quando correva, poi è diventato una persona: dolcissima, sorridente, simpatica, allegra, gentile, insomma, bello, è una bella persona, un grandissimo pilota, un uomo che ha saputo soffrire per portare a casa il suo sogno. Vi divertirete a guardarveli, il 2 aprile “Tutto Doohan”, canale 208. Ciao!