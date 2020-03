Dall'Igna: "Marc Marquez trarrà beneficio dalla pausa"

Luigi Dall'Igna, direttore generale di Ducati Corse, spiega in esclusiva a skysport.it come lo stop della MotoGP possa cambiare l'equilibrio del Mondiale: "La Ducati in Qatar avrebbe potuto fare molto bene, Marc Marquez trarrà beneficio da questa pausa perché era quello che fisicamente doveva recuperare di più". Guardando al futuro: "Sarà una stagione condensata, ma ci sarà da divertirsi, ben vengano i GP a porte chiuse". L’atmosfera nella sua casa di Schio, in Veneto, è serena nonostante l’emergenza Coronavirus: "La cosa più divertente è fare gli allenamenti di basket con mia figlia"