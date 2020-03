"Ducati 2020 e oltre": l'intervista esclusiva a Ciabatti

Giovedì 5 marzo alle 14:15 in onda su Sky Sport MotoGP lo speciale "Ducati 2020 e oltre": la stagione deve ancora iniziare, ma il mercato piloti è già entrato nel vivo. La Ducati è la squadra che ancora non si è mossa. In questa intervista esclusiva di Antonio Boselli, il direttore sportivo di Ducati Corse Paolo Ciabatti racconta le strategie della casa di Borgo Panigale.