MotoGp Esports, il tutorial di Foggia e Baldassarri

Domenica su Sky Sport MotoGp alle 15 tornano in gara i piloti del motomondiale per la gara virtuale di Jerez de la Frontera. Ma stavolta oltre alla MotoGp debutteranno anche Moto3 e Moto2. Scopriamo i segreti per essere veloci anche nel videogioco con Dennis Foggia e Lorenzo Baldassarri