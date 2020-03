Qatar, stop a voli dall'Italia: obbligo quarantena

Il nostro inviato a Doha Rosario Triolo descrive la situazione all'aeroporto della città qatariota. Gli italiani non possono sbarcare nel Paese, a meno che non si sottopongano a quarantena per 14 giorni. Per questo è stato annulata la gara di MotoGP prevista per la prossima settimana