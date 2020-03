Rossi, videochat con Jova: "Il virus, il Sic, un figlio"

Anche Rossi resta a casa, ecco quindi l'occasione per una videochat su Instagram con Jovanotti e Fiorello. Dalle corse in moto con Simoncelli, fino al sogno del decimo titolo mondiale, passando per il nome che Valentino darebbe a un ipotetico figlio: vi raccontiamo il meglio di questa diretta social molto speciale