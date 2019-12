Splendide immagini dalla 100 km dei Campioni

Un video emozionante dal Ranch dove - come ogni anno - Valentino Rossi organizza la gara di endurance contro i suoi colleghi per festeggiare la fine della stagione. Ma è solo un antipasto di quello che attende tutti gli appassionati di moto dal 23 dicembre su Sky: telecronaca ed emozioni, a suon di traversi e derapate, in due ore di speciale su Sky Sport MotoGP