Acosta: "Il miglioramento della Ktm è evidente"

Terzo posto per Pedro Acosta nella Sprint Race del GP d'Austria. Netto miglioramento per la Ktm, grazie anche ai miglioramenti in aerodinamica. Lo ha sottolineato il pilota ai microfoni di Sky Sport: "I fratelli Marquez avevano un passo più veloce rispetto al nostro ma penso che abbiamo fatto una buona gara, grazie anche a una buona partenza. Il miglioramento della Ktm è chiaro, un altro podio per noi. Sono contento. Il cambiamento aerodinamico ha fatto la differenza, la moto gira di più e si scalda e si consuma di meno. Non è il risultato che mi aspettavo ma è uno step importante. Dobbiamo continuare così".