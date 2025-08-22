Brivio: "Stiamo faticando, ma siamo contenti di Ogura"

Davide Brivio, team manager di Trackhouse Racing, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in occasione del Gran Premio d'Ungheria, soffermandosi su Ai Ogura: "Sta facendo un percorso normale per un rookie. Nelle ultime gare stiamo faticando in qualifica, ma siamo contenti". Tra i migliori risultati del giapponese c'è l'ottavo posto in Argentina, mai però concretizzato a causa della squalifica per l'utilizzo di un software della centralina non omologato dal campionato. Brivio ha chiarito l'episodio: "Era il software usato nei test, ed è stato un nostro errore. Dopo la caduta di Ogura abbiamo sostituito la centralina, ma non l’abbiamo resettata".