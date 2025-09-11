Chiudi Menu
MotoGP
Alex: "Marc gran favorito, quando gli piace la pista..."
00:02:25 min
|
1 ora fa
Le parole del pilota Gresini, che si presenta a Misano reduce dalla vittoria di Barcellona.
motogp
Bastianini: "Giribuola? Aveva bisogno di nuovi stimoli"
00:02:30 min
| 1 ora fa
motogp
Bezzecchi: "Qualche acciacco ma sono carico, voglio rifarmi"
00:01:35 min
| 1 ora fa
motogp
Marc Marquez: "Io super favorito a Misano? Si vedrà"
00:02:00 min
| 54 minuti fa
motogp
Marini: "In Moto2 bei ricordi, in MotoGP storia da scrivere"
00:00:54 min
| 1 ora fa
motogp
Martin: "Ancora niente aspettative. Qualifica da migliorare"
00:02:28 min
| 1 ora fa
motogp
Di Giannantonio: "Vorrei finalmente un weekend lineare"
00:01:48 min
| 1 ora fa
motogp
Bagnaia a Misano col cane Turbo: "Un alleato imbattibile"
00:00:49 min
| 1 ora fa
motogp
Bastianini, Ferrari e cane: arrivo in grande stile a Misano
00:00:22 min
| 3 ore fa
motogp
Bagnaia: "Non posso permettermi un altro GP come Barcellona"
00:02:14 min
| 5 ore fa
motogp
MotoGP a Misano: il GP San Marino è LIVE su Sky Sport
00:01:00 min
| 6 ore fa
motogp
Da Marquez a Bastianini: il dietro le quinte di Barcellona
00:01:37 min
| 6 ore fa
motogp
Bastianini, un rapporto speciale con il circuito di Misano
00:01:17 min
| 6 ore fa
