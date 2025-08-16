Grassilli: "Ducati ufficiale a Gresini nel 2026? Un'ipotesi"

Mauro Grassilli, direttore sportivo Ducati Corse, ha commentato così a Sky Sport l’ipotesi moto ufficiale per Alex Marquez e il team Gresini nel 2026: “In questo periodo facciamo il punto della situazione per cercare di trovare la strategia migliore per il prossimo anno. L’ipotesi è sul tavolo, però siamo ancora in fase di analisi sia per Ducati che per Gresini: gestire una moto ufficiale è complesso sia da un punto di vista tecnico che economico. E’ una valutazione che stiamo facendo insieme a loro, ma siamo ancora lontani dal prendere una decisione”. E sulla qualifica ha aggiunto: “Credevo e speravo andasse meglio con tutti i nostri piloti davanti, ma Bezzecchi è stato bravissimo a sfruttare il momento e ad andare in pole”.