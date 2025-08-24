Alex Marquez: "Dobbiamo dimenticare, bisogna essere lucidi"

Prosegue il momento difficile per Alex Marquez, solo 14° al traguardo del GP d'Ungheria dopo una scivolata al primo giro. Il pilota Gresini ha raccolto appena 19 punti nelle ultime tre gare, mentre suo fratello Marc ha allungato in classifica con un vantaggio di +175. "Non siamo riusciti a risolvere i problemi di setup e io non mi sono adattato al circuito", ha spiegato Marquez. "L'importante è non perdere la testa e aspettare un tracciato più adatto, dove potremo essere più competitivi". Ha chiuso poi con ironia: "Se non sei Marc Marquez, queste stagioni sono sempre lunghe e piene di alti e bassi".