Alex Marquez: "Mi è mancata un po' di decisione all'inizio"

Alex Marquez si accontenta del 2° posto nella Sprint Race di Misano, chiudendo alle spalle di Marco Bezzecchi. Lo spagnolo ha lottato nelle fasi iniziali, ma è stato subito superato dal fratello Marc, ritrovandosi così costretto a inseguire. Ha guadagnato una posizione solo dopo la caduta del fratello, risalendo al secondo posto. "Oggi il massimo era il 3° posto. Ho fatto una buona partenza, ho cercato di tenere il ritmo fino alla fine e ho pensato di provarci. Abbiamo lavorato bene, ma su queste ultime piste mi manca ancora qualcosa: quando in un weekend non ti viene tutto naturale, fai fatica a essere davvero convinto. E qui, appunto, non mi veniva tutto naturale… mi è mancata un po' di decisione all'inizio".