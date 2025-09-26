Rivola: "Bezzecchi subito sul pezzo, ho fiducia in Martin"

Giornata contrastante per Aprilia nelle pre-qualifiche del GP Giappone. Marco Bezzecchi ha chiuso con il miglior tempo, mentre Jorge Martin si è fermato al 13° posto, complice una doppia caduta. Questo il commento di Massimo Rivola a Sky Sport: "Sono contento per Bezzecchi e mi dispiace per Martin, ma è stato comunque bravo nonostante due scivolate. Quattro cadute in un solo venerdì vanno segnalate. Marco è stato subito sul pezzo: conosce bene la pista, si è adattato in fretta e non si è lasciato condizionare dalle precedenti cadute. Jorge invece ci mette un po' di più, ma ho fiducia per domani. Gli manca ancora qualcosina per fare l'ultimo passo". Guarda il VIDEO.