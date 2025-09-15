Chiudi Menu
Test MotoGP, il punto in casa Aprilia con Paolo Bonora
00:02:23 min
|
2 ore fa
Il race manager Aprilia spiega il lavoro di Bezzecchi e Martin nel lunedì di test a Misano.
Mostra Descrizione
motogp
Quartararo: "V4? Dobbiamo lavorare, serve tempo"
00:01:20 min
| 1 ora fa
motogp
Per Bagnaia Ducati più simile alla GP24? Il punto dai test
00:04:09 min
| 2 ore fa
motogp
Bez: "Marquez riferimento, impariamo e proviamo a batterlo"
00:03:11 min
| 3 ore fa
motogp
Test MotoGP Misano, il punto a metà giornata
00:02:16 min
| 4 ore fa
motogp
Borsoi: "Moto V4 sembra nata bene, guida migliorata"
00:01:07 min
| 5 ore fa
motogp
Yamaha V4: "Un altro shakedown, progetto è all'inizio"
00:01:33 min
| 5 ore fa
motogp
Test Misano: Quartararo in pista con la Yamaha V4
00:00:10 min
| 6 ore fa
motogp
Marquez vince a Misano: gli "Happy moments" del weekend
00:00:55 min
| 20 ore fa
motogp
Bagnaia: "Test importante, cercheremo di trovare una strada"
00:01:20 min
| 22 ore fa
motogp
I sorpassi di Acosta prima del ritiro al GP di San Marino
00:01:51 min
| 22 ore fa
motogp
Rivola: "Bezzecchi ora sa cosa serve per guidare la squadra"
00:05:23 min
| 23 ore fa
motogp
Diggia: "5°? Un panino alla nutella senza zucchero a velo"
00:03:12 min
| 23 ore fa
