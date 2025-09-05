Bagnaia 23°, Tardozzi: "Pecco ci deve mettere anche del suo"

Pecco Bagnaia ha chiuso al 23° e penultimo posto le prove libere a Barcellona. Il team manager Ducati, Davide Tardozzi, ha parlato così a Sky Sport dopo la sessione: "La classifica mi impressiona e mi dà fastidio, ma pensiamo di aver fatto un piccolo passo avanti rispetto alle altre gare, vedremo nel pomeriggio". Poi ancora: "Ci aspettiamo che Pecco metta del suo per risolvere questi problemi. Ci deve aiutare ad aiutarlo: abbiamo bisogno che si concentri di più sul passare sopra le difficoltà, che pensi di più al pilota che è e a quanto sia bravo".