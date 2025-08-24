Chiudi Menu
Skylights Room
Video
News
Sport
Programmi TV
Pechino Express
Serie TV
Cinema
Spettacolo
X Factor
MasterChef
TV8
Arte
Lifestyle
Mix
Altro:
Archivio
Guarda le dirette di sky Video
Video di
Sport
Temi
Calcio
Calcio estero
Calciomercato
Olimpiadi
MotoGP
Formula 1
Motori
NBA
Basket
Tennis
Volley
Ciclismo
Rugby
Sport USA
Altri Sport
Gossip
Paralimpiadi
Gianluca di Marzio
Video curiosi
Buffa racconta
Questo è SKY
Topic
Serie A
Gol Serie A
Serie B
Champions League
Europa League
Europei
Femminile
Lega Pro
Premier League
Bundesliga
Buffa Racconta
Gianluca di Marzio
Menu
Login
Sport
MotoGP
Bagnaia, dentro le difficoltà di Pecco con la Ducati GP25
00:01:27 min
|
39 minuti fa
Mi piace
Condividi
Whatsapp
Telegram
Facebook
Twitter
Copia link
La clip di Sky Sport sulle difficoltà di Pecco Bagnaia nella stagione 2025.
Mostra Descrizione
motogp
Moto2, prima vittoria per David Alonso: l'ultimo giro
00:03:39 min
| 5 minuti fa
pubblicità
motogp
Moto2, GP Ungheria: highside per Alonso Lopez in curva 8
00:00:17 min
| 18 minuti fa
motogp
Moto3, GP Ungheria: highlights gara
00:02:55 min
| 59 minuti fa
motogp
MotoGP, in Ungheria nel 1992 la vittoria di Lawson su Cagiva
00:01:19 min
motogp
Moto3, Quiles-Perrone: l'ultimo giro da brividi in Ungheria
00:03:21 min
| 1 ora fa
motogp
Bastianini, penalità in pista.. Ma talento nella pallamano!
00:01:02 min
| 2 ore fa
motogp
Bagnaia, problemi anche nel Warm Up e gesto di stizza
00:00:49 min
| 2 ore fa
motogp
GP Ungheria, Marc Marquez leader del Warm up. Bagnaia ultimo
00:01:42 min
| 2 ore fa
motogp
GP Ungheria: Bezzecchi-Mir, incrocio pericoloso nel Warm Up
00:00:48 min
| 2 ore fa
motogp
Warm Up, il rientro ai box di Bagnaia per problemi tecnici
00:01:30 min
| 2 ore fa
motogp
Mantovani: "Che gioia essere in pista, mi godo ogni istante"
00:02:16 min
| 16 ore fa
motogp
La Ktm di Acosta prende il volo, sfiorato un cameramen!
00:00:30 min
| 18 ore fa
motogp
Moto2, prima vittoria per David Alonso: l'ultimo giro
00:03:39 min
| 5 minuti fa
motogp
Moto2, GP Ungheria: highside per Alonso Lopez in curva 8
00:00:17 min
| 18 minuti fa
motogp
Moto3, GP Ungheria: highlights gara
00:02:55 min
| 59 minuti fa
motogp
MotoGP, in Ungheria nel 1992 la vittoria di Lawson su Cagiva
00:01:19 min
motogp
Moto3, Quiles-Perrone: l'ultimo giro da brividi in Ungheria
00:03:21 min
| 1 ora fa
motogp
Bastianini, penalità in pista.. Ma talento nella pallamano!
00:01:02 min
| 2 ore fa
motogp
Bagnaia, problemi anche nel Warm Up e gesto di stizza
00:00:49 min
| 2 ore fa
motogp
GP Ungheria, Marc Marquez leader del Warm up. Bagnaia ultimo
00:01:42 min
| 2 ore fa
motogp
GP Ungheria: Bezzecchi-Mir, incrocio pericoloso nel Warm Up
00:00:48 min
| 2 ore fa
motogp
Warm Up, il rientro ai box di Bagnaia per problemi tecnici
00:01:30 min
| 2 ore fa
motogp
Mantovani: "Che gioia essere in pista, mi godo ogni istante"
00:02:16 min
| 16 ore fa
motogp
La Ktm di Acosta prende il volo, sfiorato un cameramen!
00:00:30 min
| 18 ore fa
Mostra altri
Playlist di tendenza
MotoGP, tutti i video
50+ video
|
MotoGP
Le reazioni al trionfo di Martin
14 video
|
MotoGP
La festa mondiale
12 video
|
MotoGP
pubblicità