Bagnaia, dentro le difficoltà di Pecco con la Ducati GP25

00:01:27 min
|
39 minuti fa

La clip di Sky Sport sulle difficoltà di Pecco Bagnaia nella stagione 2025.

ULTIMO GIRO MOTO2ULTIMO GIRO MOTO2
motogp
Moto2, prima vittoria per David Alonso: l'ultimo giro
00:03:39 min
| 5 minuti fa
pubblicità
CADUTA LOPEZCADUTA LOPEZ
motogp
Moto2, GP Ungheria: highside per Alonso Lopez in curva 8
00:00:17 min
| 18 minuti fa
MGP_HL GARA MOTO3 UNGHERIA MIX_1500144MGP_HL GARA MOTO3 UNGHERIA MIX_1500144
motogp
Moto3, GP Ungheria: highlights gara
00:02:55 min
| 59 minuti fa
CLIP CAGIVACLIP CAGIVA
motogp
MotoGP, in Ungheria nel 1992 la vittoria di Lawson su Cagiva
00:01:19 min
ULTIMO GIRO MOTO3ULTIMO GIRO MOTO3
motogp
Moto3, Quiles-Perrone: l'ultimo giro da brividi in Ungheria
00:03:21 min
| 1 ora fa
BASTIANINIBASTIANINI
motogp
Bastianini, penalità in pista.. Ma talento nella pallamano!
00:01:02 min
| 2 ore fa
PROBLEMA PECCOPROBLEMA PECCO
motogp
Bagnaia, problemi anche nel Warm Up e gesto di stizza
00:00:49 min
| 2 ore fa
RECAPRECAP
motogp
GP Ungheria, Marc Marquez leader del Warm up. Bagnaia ultimo
00:01:42 min
| 2 ore fa
BEZZECCHI MIRBEZZECCHI MIR
motogp
GP Ungheria: Bezzecchi-Mir, incrocio pericoloso nel Warm Up
00:00:48 min
| 2 ore fa
RIENTRO BOX PECCORIENTRO BOX PECCO
motogp
Warm Up, il rientro ai box di Bagnaia per problemi tecnici
00:01:30 min
| 2 ore fa
2 MINUTI GIOIA2 MINUTI GIOIA
motogp
Mantovani: "Che gioia essere in pista, mi godo ogni istante"
00:02:16 min
| 16 ore fa
motogp gp ungheria acosta ktm moto volamotogp gp ungheria acosta ktm moto vola
motogp
La Ktm di Acosta prende il volo, sfiorato un cameramen!
00:00:30 min
| 18 ore fa
ULTIMO GIRO MOTO2ULTIMO GIRO MOTO2
motogp
Moto2, prima vittoria per David Alonso: l'ultimo giro
00:03:39 min
| 5 minuti fa
CADUTA LOPEZCADUTA LOPEZ
motogp
Moto2, GP Ungheria: highside per Alonso Lopez in curva 8
00:00:17 min
| 18 minuti fa
MGP_HL GARA MOTO3 UNGHERIA MIX_1500144MGP_HL GARA MOTO3 UNGHERIA MIX_1500144
motogp
Moto3, GP Ungheria: highlights gara
00:02:55 min
| 59 minuti fa
CLIP CAGIVACLIP CAGIVA
motogp
MotoGP, in Ungheria nel 1992 la vittoria di Lawson su Cagiva
00:01:19 min
ULTIMO GIRO MOTO3ULTIMO GIRO MOTO3
motogp
Moto3, Quiles-Perrone: l'ultimo giro da brividi in Ungheria
00:03:21 min
| 1 ora fa
BASTIANINIBASTIANINI
motogp
Bastianini, penalità in pista.. Ma talento nella pallamano!
00:01:02 min
| 2 ore fa
PROBLEMA PECCOPROBLEMA PECCO
motogp
Bagnaia, problemi anche nel Warm Up e gesto di stizza
00:00:49 min
| 2 ore fa
RECAPRECAP
motogp
GP Ungheria, Marc Marquez leader del Warm up. Bagnaia ultimo
00:01:42 min
| 2 ore fa
BEZZECCHI MIRBEZZECCHI MIR
motogp
GP Ungheria: Bezzecchi-Mir, incrocio pericoloso nel Warm Up
00:00:48 min
| 2 ore fa
RIENTRO BOX PECCORIENTRO BOX PECCO
motogp
Warm Up, il rientro ai box di Bagnaia per problemi tecnici
00:01:30 min
| 2 ore fa
2 MINUTI GIOIA2 MINUTI GIOIA
motogp
Mantovani: "Che gioia essere in pista, mi godo ogni istante"
00:02:16 min
| 16 ore fa
motogp gp ungheria acosta ktm moto volamotogp gp ungheria acosta ktm moto vola
motogp
La Ktm di Acosta prende il volo, sfiorato un cameramen!
00:00:30 min
| 18 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità