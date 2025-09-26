Grassilli: "Bagnaia positivo, speriamo sia un buon weekend"

Il direttore sportivo di Ducati Corse commenta il miglior tempo di Bagnaia nelle prove libere in Giappone: "Da inizio stagione stiamo cercando di capire con Pecco come trovare soluzioni. Dopo il test di Misano l'ho visto estremamente positivo e qua stiamo vedendo quello che ha provato lì. Speriamo sia l’inizio di un buon weekend". Poi sui cambiamenti sulla sua moto: "Nessuna scelta drastica, si tratta di aggiustamenti abbastanza importanti. Ma abbiamo cercato di stargli vicino non solo dal punto di vista tecnico ma anche umano". Nel VIDEO l'intervista integrale.