Bagnaia con la forcella 2024, le differenze con quella 2025

Pecco Bagnaia è l'unico pilota della griglia a usare una forcella più corta, simile alla 2024. Giacomo Massarotto, tecnico della Ohlins che dà supporto a Ducati, ha spiegato cosa cambia tra quella dell'anno scorso e quella del 2025. "L'unica differenza che c'è tra le due forcelle è che nella 2025 puoi avere un'extra corsa di 15mm. Per il resto all'interno è praticamente uguale, ha lo stesso setting e la stessa forza idraulica. Non sembra ma 15mm sono tantissimi, cambiano l'assetto della moto completamente". Nel VIDEO in testa tutti i dettagli .