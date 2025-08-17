Michelin: "Gomma Pecco ok fino al giro 5, poi oscillazioni"

Alla vigilia del GP di Austria Piero Taramasso, responsabile Michelin, ha parlato a Sky Sport dei problemi sofferti da Pecco Bagnaia alla gomma posteriore nella Sprint Race: “Ieri abbiamo lavorato fino a tardi prima di confrontarci con Ducati. C’è sempre una procedura di controllo dei dati ben precisa. Le gomme sono state fabbricate due mesi fa, sulla loro 'storia' non c’è nulla di strano. I parametri di funzionamento, fino al giro 5, erano sotto controllo e tutto funzionava bene. Poi appaiono le oscillazioni laterali, ma fino a quel momento nulla di strano. Le oscillazioni erano importanti, dobbiamo continuare le analisi. Ci sono tante cose da vedere, ma si capirà certamente la natura del problema. Nel VIDEO il punto completo.