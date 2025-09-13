Chiudi Menu
Skylights Room
Sport
MotoGP
Biaggi: "Ducati e Bagnaia, serve un passo avanti"
00:01:28 min
|
1 ora fa
Nel VIDEO il commento di Max Biaggi dopo il 13° posto di Francesco Bagnaia nella Sprint di Misano.
Mostra Descrizione
motogp
Bastianini: "Ci sfugge qualcosa, mi aspettavo di più qui"
00:02:18 min
| 53 minuti fa
motogp
Morbidelli: "Il podio? Perché no, siamo molto vicini"
00:01:27 min
| 1 ora fa
motogp
Bagnaia: "La mia pazienza è al limite, devo lavorare"
00:01:11 min
| 2 ore fa
motogp
Marini: "Un 7° posto è ottimo, prima era impensabile"
00:02:29 min
| 2 ore fa
motogp
Bezzecchi, qualche oscillazione in pista a Misano: l'analisi
00:01:11 min
| 1 ora fa
motogp
Biaggi e Meda: "Anche nella gara lunga Alex sarà indietro"
00:01:31 min
| 2 ore fa
motogp
Marc Marquez troppo aggressivo: l'analisi della caduta
00:01:25 min
| 2 ore fa
motogp
Marquez: "Caduta errore mio, ma il feeling è buono"
00:02:14 min
| 2 ore fa
motogp
Marc Marquez, sorpasso capolavoro a Bezzecchi: Sky Tech
00:01:31 min
| 2 ore fa
motogp
Alex Marquez: "Mi è mancata un po' di decisione all'inizio"
00:04:29 min
| 2 ore fa
motogp
Di Giannantonio: "È stata un'ottima Sprint"
00:03:54 min
| 3 ore fa
motogp
GP Misano, capolavoro di GarBez: "È stata una bella Sprint"
00:05:11 min
| 3 ore fa
