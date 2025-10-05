Bagnaia: "Chiedo scusa al team per la caduta"

00:01:02 min
|
1 giorno fa

Niente interviste al termine del GP Indonesia per Pecco Bagnaia, che ha chiuso un weekend da dimenticare con una caduta. Il pilota torinese ha rilasciato un comunicato audio in cui ha fatto mea culpa per la scivolata: "Chiedo scusa al team, stavo cercando di ridurre il gap". Poi ancora: "Ci è ancora inspiegabile come mai, dopo essere andato così forte in Giappone, mi sono ritrovato a non avere più le stesse sensazioni. Dovremo elaborare i dati per trovare una soluzione, il mio obiettivo già da Phillip Island è tornare in top 3".

guido su marcguido su marc
motogp
Meda: "Marc maturo, non sfida più il limite. A Mandalika..."
00:02:39 min
| 7 ore fa
pubblicità
COMUNICATO DI MARQUEZCOMUNICATO DI MARQUEZ
motogp
Marquez salta Australia e Malesia: le news sull'infortunio
00:00:40 min
| 7 ore fa
HAPPY MOMENTSHAPPY MOMENTS
motogp
Aldeguer vince a Mandalika: gli "Happy moments" del weekend
00:00:55 min
| 1 giorno fa
marini intvmarini intv
motogp
Marini: "Potevo finire 2° ma dietro è stato un inferno"
00:00:38 min
| 1 giorno fa
rientro bezrientro bez
motogp
Bezzecchi, rientro nel paddock dopo l'incidente in Indonesia
00:00:15 min
| 1 giorno fa
aliverti su alexaliverti su alex
motogp
Aliverti: "Alex arriva sempre, 2025 stagione straordinaria"
00:00:41 min
| 1 giorno fa
carchedi intvcarchedi intv
motogp
Capotecnico Aldeguer: "Ai test ho capito il suo talento"
00:03:28 min
| 1 giorno fa
tardozzi intvtardozzi intv
motogp
Tardozzi: "Pecco devastato. Motore 24 a Motegi? Non si può"
00:05:23 min
| 1 giorno fa
rivola su bezrivola su bez
motogp
Rivola: "Niente di rotto per Bezzecchi, ha fatto un errore"
00:04:30 min
| 1 giorno fa
zam su ducati ufficialezam su ducati ufficiale
motogp
Zamagni: "Ducati non era favorita, weekend complicatissimo"
00:01:11 min
| 1 giorno fa
sky tech caduta peccosky tech caduta pecco
motogp
GP Indonesia, Bagnaia: la caduta allo Sky Sport Tech
00:01:08 min
| 1 giorno fa
guido su bagnaiaguido su bagnaia
motogp
Meda: "Mai visto Bagnaia così, oggettivo problema tecnico"
00:01:40 min
| 1 giorno fa
guido su marcguido su marc
motogp
Meda: "Marc maturo, non sfida più il limite. A Mandalika..."
00:02:39 min
| 7 ore fa
COMUNICATO DI MARQUEZCOMUNICATO DI MARQUEZ
motogp
Marquez salta Australia e Malesia: le news sull'infortunio
00:00:40 min
| 7 ore fa
HAPPY MOMENTSHAPPY MOMENTS
motogp
Aldeguer vince a Mandalika: gli "Happy moments" del weekend
00:00:55 min
| 1 giorno fa
marini intvmarini intv
motogp
Marini: "Potevo finire 2° ma dietro è stato un inferno"
00:00:38 min
| 1 giorno fa
rientro bezrientro bez
motogp
Bezzecchi, rientro nel paddock dopo l'incidente in Indonesia
00:00:15 min
| 1 giorno fa
aliverti su alexaliverti su alex
motogp
Aliverti: "Alex arriva sempre, 2025 stagione straordinaria"
00:00:41 min
| 1 giorno fa
carchedi intvcarchedi intv
motogp
Capotecnico Aldeguer: "Ai test ho capito il suo talento"
00:03:28 min
| 1 giorno fa
tardozzi intvtardozzi intv
motogp
Tardozzi: "Pecco devastato. Motore 24 a Motegi? Non si può"
00:05:23 min
| 1 giorno fa
rivola su bezrivola su bez
motogp
Rivola: "Niente di rotto per Bezzecchi, ha fatto un errore"
00:04:30 min
| 1 giorno fa
zam su ducati ufficialezam su ducati ufficiale
motogp
Zamagni: "Ducati non era favorita, weekend complicatissimo"
00:01:11 min
| 1 giorno fa
sky tech caduta peccosky tech caduta pecco
motogp
GP Indonesia, Bagnaia: la caduta allo Sky Sport Tech
00:01:08 min
| 1 giorno fa
guido su bagnaiaguido su bagnaia
motogp
Meda: "Mai visto Bagnaia così, oggettivo problema tecnico"
00:01:40 min
| 1 giorno fa
Playlist di tendenza
pubblicità