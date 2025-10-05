Niente interviste al termine del GP Indonesia per Pecco Bagnaia, che ha chiuso un weekend da dimenticare con una caduta. Il pilota torinese ha rilasciato un comunicato audio in cui ha fatto mea culpa per la scivolata: "Chiedo scusa al team, stavo cercando di ridurre il gap". Poi ancora: "Ci è ancora inspiegabile come mai, dopo essere andato così forte in Giappone, mi sono ritrovato a non avere più le stesse sensazioni. Dovremo elaborare i dati per trovare una soluzione, il mio obiettivo già da Phillip Island è tornare in top 3".