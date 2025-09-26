Meda: "Buon segnale da Bagnaia dopo il test di Misano"

Nel VIDEO il commento di Guido Meda sulla prestazione di Bagnaia, 7° nelle pre-qualifiche del GP del Giappone: "È stata una giornata positiva per Bagnaia. Possiamo dire che questo è il suo miglior venerdì da quando la stagione ha iniziato a complicarsi. Un miglioramento che arriva proprio dopo il test di Misano: sembra un grande segnale. Per Pecco, riuscire a trovare una soluzione è una risposta importante, per sé stesso e per gli altri: dimostra che il problema è soprattutto tecnico, e che lui è meno vulnerabile di quanto sia sembrato finora".