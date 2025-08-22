Chiudi Menu
Sport
MotoGP
Bagnaia, il rientro al box dopo 14° posto in Pre-qualifica
00:00:46 min
|
1 ora fa
Nel VIDEO il rientro al box di Pecco Bagnaia dopo il 14° tempo nelle Pre-qualifiche in Ungheria.
motogp
Guidotti su Ktm: "Presto per cantare vittoria, ma Acosta…"
00:00:37 min
| 7 minuti fa
pubblicità
motogp
Morbidelli: "Siamo partiti male, ma poi ci siamo ripresi"
00:01:08 min
| 37 minuti fa
motogp
Bastianini: "Giornata positiva, è stata una sorpresa"
00:02:32 min
| 44 minuti fa
motogp
Bagnaia: "Non la giornata migliore, sapevo avrei faticato"
00:01:43 min
| 1 ora fa
motogp
Marc Marquez 2° nelle Pre-qualifiche: "Il passo era buono"
00:03:10 min
| 1 ora fa
motogp
Bezzecchi: "Faticato molto, non abbiamo trovato la quadra"
00:02:02 min
| 55 minuti fa
motogp
Pavesio: "Miller o Gonzalez in Pramac? Decideremo presto"
00:05:51 min
| 33 minuti fa
motogp
Pasini: "Bagnaia in difficoltà, ma ne verrà fuori"
00:01:34 min
| 1 ora fa
motogp
Pernat: "Questa non è una pista per velocisti. Aprilia.."
00:00:41 min
| 1 ora fa
motogp
Beirer (Ktm): "La moto funziona, siamo sulla strada giusta"
00:04:46 min
| 1 ora fa
motogp
Alex Marquez: "Non mi sono accorto di Miller, poi Pecco..."
00:03:59 min
| 1 ora fa
motogp
Pasini: "Si inizia a vedere il lavoro di Ktm"
00:01:11 min
| 1 ora fa
