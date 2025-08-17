Bastianini: "Mi do un 7/8, peccato per il lungo all'inizio"

Un ottimo Enea Bastianini ha chiuso il GP d'Austria in quinta posizione. Un weekend positivo per il pilota italiano, che hai microfoni di Sky Sport ha commentato: "Voto? Mi do un 7/8. Mi sono divertito, è stata una bella gara. Peccato per il lungo che ho fatto all'inizio, a volte faccio ancora qualche errore di troppo. Ho cercato di adattarmi il più possibile a questa moto, però finalmente quando mi vedo da fuori mi riconosco. Sono passate solo due gare ma ho fatto belle prestazioni restando con i primi". .