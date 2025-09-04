Bastianini: "Velocità c'è, ora serve essere costanti"

00:02:46 min
|
40 minuti fa

Le parole del pilota Ktm alla vigilia del GP Barcellona. Nel VIDEO l'intervista integrale.

MARQUEZ SU PISTA CATALOGNAMARQUEZ SU PISTA CATALOGNA
motogp
Marquez sulla pista di casa: "Non ci andavo così spesso..."
00:00:55 min
| 29 minuti fa
CONF MARTIN E ACOSTA SU MARQUEZCONF MARTIN E ACOSTA SU MARQUEZ
motogp
Acosta: "Marquez? Tra i più grandi ritorni della storia"
00:01:18 min
| 31 minuti fa
CONF MARQUEZ E MARTIN SU CASCOCONF MARQUEZ E MARTIN SU CASCO
motogp
Marquez-Martin, caschi speciali a Barcellona: il significato
00:01:18 min
| 30 minuti fa
MIGUEL GIOVEDI BARCELONA_2023524MIGUEL GIOVEDI BARCELONA_2023524
motogp
Oliveira: "Con Yamaha ci lasceremo bene. Sul futuro..."
00:03:53 min
| 2 ore fa
MARO GIOVEDI BARCELONA_2043682MARO GIOVEDI BARCELONA_2043682
motogp
Marini: "Rinnovo? Mai avuto paura di restare senza un posto"
00:02:29 min
| 49 minuti fa
JORGE GIOVEDI BARCELONA_2114234JORGE GIOVEDI BARCELONA_2114234
motogp
Martin: "Titolo a Barcellona solo un ricordo, guardo avanti"
00:02:32 min
| 1 ora fa
BEZ GIOVEDI BARCELONA_1952565BEZ GIOVEDI BARCELONA_1952565
motogp
Bezzecchi: "Non so cosa aspettarmi da Barcellona"
00:02:25 min
| 1 ora fa
DIGGIA GIOVEDI BARCELONA_2002824DIGGIA GIOVEDI BARCELONA_2002824
motogp
Diggia: "Voglio riscattare la domenica dell'Ungheria"
00:02:10 min
| 1 ora fa
MORBIDO GIOVEDI BARCELONA_1942019MORBIDO GIOVEDI BARCELONA_1942019
motogp
Morbidelli: "Rinnovo? Futuro definito, ora posso rischiare"
00:02:34 min
| 2 ore fa
DIABLO GIOVEDI BARCELONA_1921731DIABLO GIOVEDI BARCELONA_1921731
motogp
Quartararo: "Rinnovo Miller? Yamaha ha fatto scelta giusta"
00:01:50 min
| 2 ore fa
PECCO GIOVEDI BARCELONA_1449832PECCO GIOVEDI BARCELONA_1449832
motogp
Bagnaia: "Cerco soluzione, in Ungheria qualcosa ho capito"
00:02:38 min
| 4 ore fa
MARC GIOVEDI BARCELONA_1408146MARC GIOVEDI BARCELONA_1408146
motogp
Marquez: "Per Alex spero di non vincere il titolo a Misano"
00:02:39 min
| 3 ore fa
