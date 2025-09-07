Chiudi Menu
Sport
MotoGP
Bastianini sul podio: "Fatti tanti sacrifici per essere qui"
00:05:29 min
|
26 minuti fa
motogp
GP Barcellona: la caduta di Morbidelli al Montmelò
00:01:09 min
| 43 minuti fa
motogp
Bagnaia: "Con Ducati rapporto speciale, ho massimo supporto"
00:06:14 min
| 1 ora fa
motogp
Meda su Bagnaia: "Ben venga se oggi ha trovato feeling"
00:00:52 min
| 1 ora fa
motogp
Dovizioso: "Bagnaia? Non male la gara, vediamo a Misano"
00:01:32 min
| 1 ora fa
motogp
Alex Marquez: "È il miglior weekend della mia carriera"
00:04:58 min
| 15 minuti fa
motogp
Bagnaia-Bastianini: che scatto al via del GP Barcellona
00:02:19 min
| 30 minuti fa
motogp
Marc: "Se qualcuno doveva fermarmi bene che sia stato Alex"
00:04:23 min
| 2 ore fa
motogp
MotoGP: il podio e i festeggiamenti a Barcellona
00:04:41 min
| 2 ore fa
motogp
MotoGP, il retropodio a Barcellona
00:01:22 min
| 2 ore fa
motogp
MotoGP, GP Catalogna: highlights gara
00:02:31 min
| 2 ore fa
motogp
GP Barcellona: fratelli Marquez festeggiano sotto la tribuna
00:00:26 min
| 2 ore fa
motogp
GP Barcellona, la "gag" di Alex Marquez in curva 10
00:00:17 min
| 2 ore fa
