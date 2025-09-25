Bastianini: "Obiettivo è confermarsi veloce su ogni pista"

00:02:59 min
|
1 ora fa

Le parole del pilota Ktm alla vigilia del Gran Premio del Giappone a Motegi.

MARO GIOVEDI MOTEGI_5254721MARO GIOVEDI MOTEGI_5254721
motogp
Marini: "Carichi, a Motegi possiamo fare un altro salto"
00:03:02 min
| 15 minuti fa
SANDRO SU MOTO PECCOSANDRO SU MOTO PECCO
motogp
Bagnaia, a Motegi con forcella e forcellone 2024
00:00:28 min
| 9 minuti fa
COLL SDGCOLL SDG
motogp
MotoGP, GP Giappone: news e parole da Motegi
00:03:44 min
| 1 ora fa
ALEX GIOVEDI MOTEGI_5453794ALEX GIOVEDI MOTEGI_5453794
motogp
Alex Marquez: "Proverò a rinviare il titolo di Marc"
00:03:08 min
| 2 ore fa
DIGGIA GIOVEDI MOTEGI_5412483DIGGIA GIOVEDI MOTEGI_5412483
motogp
Diggia: "GP25 fa i capricci, tornerò a un setup precedente"
00:02:32 min
| 1 ora fa
DIABLO GIOVEDI MOTEGI_5443396DIABLO GIOVEDI MOTEGI_5443396
motogp
Quartararo e i dubbi sul V4: "Serve chiedere agli ingegneri"
00:01:56 min
| 1 ora fa
JORGE GIOVEDI MOTEGI_5423017JORGE GIOVEDI MOTEGI_5423017
motogp
Martin: "Marquez esempio, batterlo nel 2026 una bella sfida"
00:02:00 min
| 1 ora fa
COSE MAI VISTE GIAPPONE PP MIX_4433486COSE MAI VISTE GIAPPONE PP MIX_4433486
motogp
I consigli di Stoner a Bagnaia: dietro le quinte di Misano
00:01:46 min
| 3 ore fa
DOVE ERAVAMO RIMASTI GIAPPONE MIX_4443739DOVE ERAVAMO RIMASTI GIAPPONE MIX_4443739
motogp
MotoGP in Giappone, ma dove eravamo rimasti?
00:01:18 min
| 3 ore fa
MARC GIOVEDI MOTEGI_2036041MARC GIOVEDI MOTEGI_2036041
motogp
Marc Marquez: "Motegi speciale, ho già vinto 3 titoli qui"
00:02:56 min
| 4 ore fa
BEZ GIOVEDI MOTEGI_2025388BEZ GIOVEDI MOTEGI_2025388
motogp
Bezzecchi: "Io rivale di Marc? Cresciuti, ma non fermiamoci"
00:01:57 min
| 4 ore fa
sbk-2025-round-aragonsbk-2025-round-aragon
motogp
Superbike: arriva Aragon, decimo round della stagione
00:00:43 min
| 5 ore fa
