Bastianini: "Problema tecnico dietro il contatto con Zarco"

Dopo un'ottima mattinata al Balaton Park, Enea Bastianini è stato costretto al ritiro nella Sprint Race, a causa di due contatti al primo giro: prima con Quartararo, poi con Zarco, culminati in una caduta. "Mi aspettavo una Sprint diversa. Peccato, ero partito forte. Quartararo ha sbagliato la frenata e ha colpito anche me, e ora mi fa male la schiena. Poi non sono riuscito a frenare in Curva 9 e ho colpito Zarco", ha commentato il romagnolo. Il pilota KTM è stato poi penalizzato con un doppio long lap penalty per l'incidente con il pilota Honda, causato dall'attivazione improvvisa dell'abbassatore in seguito al primo contatto.