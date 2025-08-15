Bezzecchi: "Ho fatto fatica, non mi sentivo sulla moto"

Marco Bezzecchi ha chiuso al 18° posto le Pre-Qualifiche in Austria e dovrà ora partire dal Q1. Ai microfoni di Sky Sport, il pilota dell'Aprilia ha raccontato le sue sensazioni dopo questo venerdì di prove libere: "Stamattina è andata bene, ho avuto un buon feeling generale. Nel pomeriggio però ho fatto fatica, non mi sentivo male sulla moto ma i tempi non arrivavano. Adesso analizziamo tutto per migliorare. Questa è sempre una pista molto difficile, non è tanto un problema specifico ma sono riguarda più qualche errore che ho fatto".