Bez: "Purtroppo è andata così, fortuna c'è subito Misano"

1 ora fa

Weekend sfortunato per il pilota Aprilia, protagonista di due incidenti sia nella Sprint che in gara: "Avevamo fatto un bel venerdì ma in qualifica non sono riuscito a essere abbastanza veloce, sono partito indietro e da lì si è complicato tutto – ha commentato su Sky -. Un gran peccato. Poi sia ieri che oggi non ho potuto neanche vedere cosa avrei potuto fare: nella Sprint mi hanno fatto cadere e in gara si è visto. Ci è mancato di nuovo il giro secco che avevamo sistemato, purtroppo è andata così. Adesso cerchiamo di analizzare bene il tutto prima di Misano, fortunatamente c’è subito un’altra gara e ci torna il sorriso in fretta quando torniamo sulla moto".

