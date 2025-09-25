Bezzecchi: "Io rivale di Marc? Cresciuti, ma non fermiamoci"

00:01:57 min
|
1 ora fa

Le parole del pilota Aprilia a Sky Sport alla vigilia del GP Giappone a Motegi.

COSE MAI VISTE GIAPPONE PP MIX_4433486COSE MAI VISTE GIAPPONE PP MIX_4433486
motogp
I consigli di Stoner a Bagnaia: dietro le quinte di Misano
00:01:46 min
| 9 minuti fa
pubblicità
DOVE ERAVAMO RIMASTI GIAPPONE MIX_4443739DOVE ERAVAMO RIMASTI GIAPPONE MIX_4443739
motogp
MotoGP in Giappone, ma dove eravamo rimasti?
00:01:18 min
| 6 minuti fa
MARC GIOVEDI MOTEGI_2036041MARC GIOVEDI MOTEGI_2036041
motogp
Marc Marquez: "Motegi speciale, ho già vinto 3 titoli qui"
00:02:56 min
| 1 ora fa
sbk-2025-round-aragonsbk-2025-round-aragon
motogp
Superbike: arriva Aragon, decimo round della stagione
00:00:43 min
| 2 ore fa
PECCO GIOVEDI MOTEGI_5113654PECCO GIOVEDI MOTEGI_5113654
motogp
Bagnaia: "Ai test un lavoro mai fatto, qui stessa strada"
00:02:43 min
| 2 ore fa
CONF MARC SU TITOLOCONF MARC SU TITOLO
motogp
Marquez: "Questo titolo ha un valore maggiore degli altri"
00:01:05 min
| 2 ore fa
CONF BEZZECCHICONF BEZZECCHI
motogp
Bezzecchi: "3° posto? Al momento non guardo la classifica"
00:00:55 min
| 2 ore fa
CONF MARCCONF MARC
motogp
Marquez: "Voglio chiudere i conti, ma con Alex non è facile"
00:03:21 min
| 2 ore fa
SRV NUMERISRV NUMERI
motogp
GP Giappone, tutti i numeri prima di Motegi
00:01:24 min
| 4 ore fa
REWINDREWIND
motogp
GP Giappone, il duello Marquez-Dovizioso del 2017
00:01:19 min
| 4 ore fa
SRV CIRCUITOSRV CIRCUITO
motogp
Il titolo di Stoner e non solo: Motegi story
00:01:22 min
| 4 ore fa
COLL SANDROCOLL SANDRO
motogp
MotoGP, cosa aspettarci dal weekend del Giappone
00:03:12 min
| 23 ore fa
COSE MAI VISTE GIAPPONE PP MIX_4433486COSE MAI VISTE GIAPPONE PP MIX_4433486
motogp
I consigli di Stoner a Bagnaia: dietro le quinte di Misano
00:01:46 min
| 9 minuti fa
DOVE ERAVAMO RIMASTI GIAPPONE MIX_4443739DOVE ERAVAMO RIMASTI GIAPPONE MIX_4443739
motogp
MotoGP in Giappone, ma dove eravamo rimasti?
00:01:18 min
| 6 minuti fa
MARC GIOVEDI MOTEGI_2036041MARC GIOVEDI MOTEGI_2036041
motogp
Marc Marquez: "Motegi speciale, ho già vinto 3 titoli qui"
00:02:56 min
| 1 ora fa
sbk-2025-round-aragonsbk-2025-round-aragon
motogp
Superbike: arriva Aragon, decimo round della stagione
00:00:43 min
| 2 ore fa
PECCO GIOVEDI MOTEGI_5113654PECCO GIOVEDI MOTEGI_5113654
motogp
Bagnaia: "Ai test un lavoro mai fatto, qui stessa strada"
00:02:43 min
| 2 ore fa
CONF MARC SU TITOLOCONF MARC SU TITOLO
motogp
Marquez: "Questo titolo ha un valore maggiore degli altri"
00:01:05 min
| 2 ore fa
CONF BEZZECCHICONF BEZZECCHI
motogp
Bezzecchi: "3° posto? Al momento non guardo la classifica"
00:00:55 min
| 2 ore fa
CONF MARCCONF MARC
motogp
Marquez: "Voglio chiudere i conti, ma con Alex non è facile"
00:03:21 min
| 2 ore fa
SRV NUMERISRV NUMERI
motogp
GP Giappone, tutti i numeri prima di Motegi
00:01:24 min
| 4 ore fa
REWINDREWIND
motogp
GP Giappone, il duello Marquez-Dovizioso del 2017
00:01:19 min
| 4 ore fa
SRV CIRCUITOSRV CIRCUITO
motogp
Il titolo di Stoner e non solo: Motegi story
00:01:22 min
| 4 ore fa
COLL SANDROCOLL SANDRO
motogp
MotoGP, cosa aspettarci dal weekend del Giappone
00:03:12 min
| 23 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità