'GarBez' vince e festeggia a Misano… con la gamba!

Dopo una gara perfetta davanti al pubblico di casa, Marco Bezzecchi ha celebrato con un omaggio esilarante: la celebre gamba di legno del personaggio di Aldo nel mitico sketch di 'Tre uomini e una gamba', già protagonista anche della grafica del suo casco. Un tributo che Bezzecchi ha reso ancora più iconico riportando in pista la battuta: "Ma lo sai che questo qui è un Garpez, uno dei più grandi scultori viventi?" E il resto è storia: "Ma guarda che il mio falegname con trentamila lire la fa meglio, vah!".