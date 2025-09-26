Chiudi Menu
Skylights Room
Video
News
Sport
Programmi TV
Pechino Express
Serie TV
Cinema
Spettacolo
X Factor
MasterChef
TV8
Arte
Lifestyle
Mix
Altro:
Archivio
Guarda le dirette di sky Video
Video di
Sport
Temi
Calcio
Calcio estero
Calciomercato
Olimpiadi
MotoGP
Formula 1
Motori
NBA
Basket
Tennis
Volley
Ciclismo
Rugby
Sport USA
Altri Sport
Gossip
Paralimpiadi
Gianluca di Marzio
Video curiosi
Buffa racconta
Questo è SKY
Topic
Serie A
Gol Serie A
Serie B
Champions League
Europa League
Europei
Femminile
Lega Pro
Premier League
Bundesliga
Buffa Racconta
Gianluca di Marzio
Menu
Login
Sport
MotoGP
Pre-qualifiche, Bezzecchi: "Partito carico, anche troppo"
00:05:12 min
|
1 ora fa
Mi piace
Condividi
Whatsapp
Telegram
Facebook
Twitter
Copia link
motogp
MotoGP in Giappone: Bezzecchi re del venerdì a Motegi
00:01:26 min
| 9 minuti fa
pubblicità
motogp
Meda: "Buon segnale da Bagnaia dopo il test di Misano"
00:01:13 min
| 45 minuti fa
motogp
Marquez: "All'inizio cambiato troppo, poi siamo migliorati"
00:01:54 min
| 56 minuti fa
motogp
Sanchini: "Bezzecchi fa la differenza, ma Aprilia versatile"
00:00:30 min
| 28 minuti fa
motogp
Pasini: "Bezzecchi stratosferico, passo avanti incredibile"
00:00:35 min
| 46 minuti fa
motogp
Bagnaia: "Bel venerdì, ma dobbiamo aspettare la Sprint"
00:02:19 min
| 1 ora fa
motogp
Raul Fernandez: "Gran lavoro, Bezzecchi è un passo avanti"
00:02:25 min
| 1 ora fa
motogp
Mir: "Mi sento competitivo, speriamo in un buon risultato"
00:03:36 min
| 1 ora fa
motogp
Acosta: "Poco feeling, ma comunque un buon lavoro"
00:03:15 min
| 1 ora fa
motogp
Quartararo: "Sensazioni non buone, non mi aspetto molto"
00:02:38 min
| 2 ore fa
motogp
GP Giappone, Bezzecchi leader nelle Pre-Qualifiche
00:00:40 min
| 2 ore fa
motogp
Rivola: "Bezzecchi subito sul pezzo, ho fiducia in Martin"
00:02:36 min
| 1 ora fa
motogp
MotoGP in Giappone: Bezzecchi re del venerdì a Motegi
00:01:26 min
| 9 minuti fa
motogp
Meda: "Buon segnale da Bagnaia dopo il test di Misano"
00:01:13 min
| 45 minuti fa
motogp
Marquez: "All'inizio cambiato troppo, poi siamo migliorati"
00:01:54 min
| 56 minuti fa
motogp
Sanchini: "Bezzecchi fa la differenza, ma Aprilia versatile"
00:00:30 min
| 28 minuti fa
motogp
Pasini: "Bezzecchi stratosferico, passo avanti incredibile"
00:00:35 min
| 46 minuti fa
motogp
Bagnaia: "Bel venerdì, ma dobbiamo aspettare la Sprint"
00:02:19 min
| 1 ora fa
motogp
Raul Fernandez: "Gran lavoro, Bezzecchi è un passo avanti"
00:02:25 min
| 1 ora fa
motogp
Mir: "Mi sento competitivo, speriamo in un buon risultato"
00:03:36 min
| 1 ora fa
motogp
Acosta: "Poco feeling, ma comunque un buon lavoro"
00:03:15 min
| 1 ora fa
motogp
Quartararo: "Sensazioni non buone, non mi aspetto molto"
00:02:38 min
| 2 ore fa
motogp
GP Giappone, Bezzecchi leader nelle Pre-Qualifiche
00:00:40 min
| 2 ore fa
motogp
Rivola: "Bezzecchi subito sul pezzo, ho fiducia in Martin"
00:02:36 min
| 1 ora fa
Mostra altri
Playlist di tendenza
MotoGP, tutti i video
50+ video
|
MotoGP
Le reazioni al trionfo di Martin
14 video
|
MotoGP
La festa mondiale
12 video
|
MotoGP
pubblicità