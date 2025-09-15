Nel lunedì di test a Misano Marco Bezzecchi è tornato sul weekend del GP San Marino e sulla sfida con Marc Marquez: "Ho rivisto il GP, è stata bello tirato sul finale – esordisce a Sky -. Ora dobbiamo lavorare bene per arrivare pronti ad affrontare una parte di stagione difficile e importante". Poi ancora: "Siamo migliorati ma ci manca ancora qualcosa, dovremmo arrivare più freschi con le gomme a fine gara, è lì che gli altri fanno la differenza. Marc Marquez? E’ il riferimento, dobbiamo imparare da lui, crescere e poi provare a batterlo" .