Dall'Igna: "Pecco è un campione, abbiamo fiducia. Marc..."

Il direttore generale Ducati Corse è intervenuto su Sky Sport al termine del weekend al Balaton Park. "Gli avversari arrivano, dobbiamo lavorare per recuperare il gap dalla concorrenza. Le 7 doppiette di Marquez sono numeri importanti, sicuramente abbiamo fatto bene a prendere lui in squadra. Sono contento che Pecco abbia fatto un passo importante da ieri e che stia trovando confidenza, secondo me è la cosa che gli manca. Sappiamo che è un grande campione, abbiamo fiducia in lui. Di Giannantonio ha avuto un problema e mi dispiace perché avrebbe potuto fare una grande gara".