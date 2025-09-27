Dall'Igna: "Felice per Pecco, trovato bandolo della matassa"

Il direttore generale Ducati Corse è intervenuto su Sky Sport al termine della Sprint di Motegi, chiusa con la vittoria di Bagnaia e il 2° posto di Marquez: "Una doppietta fantastica. Sono veramente contento per Pecco e la sua squadra perché sono stati mesi complicati, difficili. Siamo riusciti a ritrovare il bandolo della matassa, anche se un po’ in ritardo, e siamo contenti. La squadra e tutta Ducati ha lavorato bene, soprattutto nel test di Misano, e sono davvero molto contento. In altre piste favorevoli a Bagnaia non abbiamo performato come dovuto, quindi questa è una bella cartina da tornasole. Ora bisogna festeggiare la vittoria, che va sempre festeggiata. Quello che succederà dopo si vedrà".