Dalla coppia Marquez-Bagnaia all’addio a Martin e Pramac, tutta la verità di Gigi Dall’Igna nell’intervista a Sky Sport: "Ci saranno evidentemente dei momenti in cui sarà importante aiutare complessivamente tutta la struttura, e altri dove giocheranno da soli per portare a casa il proprio obiettivo. Muro? Il muro non ci sarà mai, almeno fino a che ci sarò io in Ducati".