Sport
MotoGP
Di Giannantonio: "Molto felice, mi sono divertito a guidare"
00:01:48 min
|
1 ora fa
motogp
MotoGP in Giappone: Bezzecchi re del venerdì a Motegi
00:01:26 min
| 1 ora fa
motogp
Marini: "Ottimo venerdì, ma in qualifica non sarà facile"
00:01:54 min
| 1 ora fa
motogp
Meda: "Buon segnale da Bagnaia dopo il test di Misano"
00:01:13 min
| 2 ore fa
motogp
Pasini: "Quartararo deluso, si aspettava di più con la V4"
00:01:17 min
| 1 ora fa
motogp
Meda: "Martin deve puntare ad andare come Bezzecchi"
00:00:47 min
| 1 ora fa
motogp
Marquez: "All'inizio cambiato troppo, poi siamo migliorati"
00:01:54 min
| 2 ore fa
motogp
Sanchini: "Bezzecchi fa la differenza, ma Aprilia versatile"
00:00:30 min
| 2 ore fa
motogp
Pasini: "Bezzecchi stratosferico, passo avanti incredibile"
00:00:35 min
| 2 ore fa
motogp
Bagnaia: "Bel venerdì, ma dobbiamo aspettare la Sprint"
00:02:19 min
| 3 ore fa
motogp
Raul Fernandez: "Gran lavoro, Bezzecchi è un passo avanti"
00:02:25 min
| 3 ore fa
motogp
Mir: "Mi sento competitivo, speriamo in un buon risultato"
00:03:36 min
| 3 ore fa
motogp
Pre-qualifiche, Bezzecchi: "Partito carico, anche troppo"
00:05:12 min
| 3 ore fa
motogp
