Brivio (Italtrans): "Moreira in MotoGP? Sarebbe un onore"

Il team manager di Italtrans parla del possibile approdo di Diogo Moreira in Moto2. Il pilota brasiliano è sul taccuino di diverse case, in particolare Honda che gli ha proposto un’offerta triennale (primo anno nel team di Cecchinello, gli altri due nella squadra ufficiale). "La speranza che resti c’è, ma la decisione è sua. Per noi è un onore, siamo comunque orgogliosi di aver cresciuto questo ragazzo e che adesso lo vogliano in top class", le parole di Roberto Brivio a Sky Sport. "Io cosa farei al suo posto? E’ vero che ha vinto due gare ed è molto giovane. Magari con un altro anno in Moto2 potrebbe maturare, ma c’è anche da dire che certe occasioni secondo me non bisogna lasciarsele scappare, perché non sai mai cosa possa succedere tra un anno…".