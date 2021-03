Aprilia Racing e Andrea Dovizioso saranno insieme in pista a Jerez dal 12 al 14 aprile. Il pilota romagnolo farà un test sulla RS-GP 2021 che correrà nel mondiale MotoGP portata all’esordio nei test da Aleix Espargaró e Lorenzo Savadori. Le parole di Dovi: “L’interesse di Aprilia mi ha fatto piacere e quando abbiamo parlato della possibilità di fare questa prova ho accettato volentieri l’invito per poter guidare nuovamente una MotoGP e tenermi in allenamento".