Tardozzi: "Capiamo lo sfogo, unità Bagnaia-team solidissima"

Il team manager Ducati, Davide Tardozzi, torna sulle dichiarazioni di Bagnaia a 'Dazn Spagna' dopo l'Austria, all'indomani del passo indietro di Pecco ("ho sbagliato io a caldo"). "Abbiamo capito benissimo lo sfogo del pilota e del ragazzo, perché in fondo sono ragazzi che si vedono sfuggire il loro sogno. Pecco si sente in dovere per le sue capacità di lottare quantomeno per il podio tutte le volte. A caldo può succedere, per noi non è stato un problema. L’unità tra lui e il team è solidissima, non ci sono problemi".