Tardozzi: "Capiamo lo sfogo, unità Bagnaia-team solidissima"

00:05:42 min
|
1 ora fa

Il team manager Ducati, Davide Tardozzi, torna sulle dichiarazioni di Bagnaia a 'Dazn Spagna' dopo l'Austria, all'indomani del passo indietro di Pecco ("ho sbagliato io a caldo"). "Abbiamo capito benissimo lo sfogo del pilota e del ragazzo, perché in fondo sono ragazzi che si vedono sfuggire il loro sogno. Pecco si sente in dovere per le sue capacità di lottare quantomeno per il podio tutte le volte. A caldo può succedere, per noi non è stato un problema. L’unità tra lui e il team è solidissima, non ci sono problemi".

SDG RECAPSDG RECAP
motogp
GP Ungheria, i tempi delle Libere 1: ancora Marc Marquez
00:02:11 min
| 13 minuti fa
pubblicità
PROVA PARTENZA PECCOPROVA PARTENZA PECCO
motogp
Bagnaia, qualche difficoltà anche nella prova di partenza
00:00:45 min
| 36 minuti fa
SKY TECH PECCOSKY TECH PECCO
motogp
Bagnaia, problemi all'anteriore al Balaton: Sky Tech
00:00:40 min
| 40 minuti fa
MORBIDELLI CADUTAMORBIDELLI CADUTA
motogp
GP Ungheria, doppia caduta per Morbidelli nelle prove libere
00:00:47 min
| 1 ora fa
RAUL FERNANDEZ MOTORERAUL FERNANDEZ MOTORE
motogp
Rottura del motore per Fernandez sulla RS-GP: bandiera rossa
00:02:07 min
| 1 ora fa
MARTIN MOTOREMARTIN MOTORE
motogp
Martin, gran fumata del motore Aprilia nelle FP1 in Ungheria
00:01:55 min
| 1 ora fa
PRESENTAZIONE UNGHERIAPRESENTAZIONE UNGHERIA
motogp
Il Balaton Park presentato da Guido Meda e Mauro Sanchini
00:01:24 min
| 1 ora fa
LUNGHI DIXON, ALONSO E GARCIALUNGHI DIXON, ALONSO E GARCIA
motogp
I lunghi di Dixon, Alonso e Garcia nelle libere in Ungheria
00:01:24 min
| 2 ore fa
GRESINI SU GARCIAGRESINI SU GARCIA
motogp
Moto2, Luca Gresini presenta la line up 2026: Garcia e Lopez
00:01:38 min
| 2 ore fa
INTV BASTIANINIINTV BASTIANINI
motogp
Bastianini: "Ultime due gare un punto di svolta"
00:00:38 min
| 18 ore fa
RACEBOOK UNGHERIARACEBOOK UNGHERIA
motogp
MotoGP in Ungheria, il meglio del giovedì al Balaton Park
00:12:48 min
| 18 ore fa
pericolosità partenza motogppericolosità partenza motogp
motogp
Partenza al Balaton pericolosa? Il commento dei piloti
00:02:33 min
| 19 ore fa
SDG RECAPSDG RECAP
motogp
GP Ungheria, i tempi delle Libere 1: ancora Marc Marquez
00:02:11 min
| 13 minuti fa
PROVA PARTENZA PECCOPROVA PARTENZA PECCO
motogp
Bagnaia, qualche difficoltà anche nella prova di partenza
00:00:45 min
| 36 minuti fa
SKY TECH PECCOSKY TECH PECCO
motogp
Bagnaia, problemi all'anteriore al Balaton: Sky Tech
00:00:40 min
| 40 minuti fa
MORBIDELLI CADUTAMORBIDELLI CADUTA
motogp
GP Ungheria, doppia caduta per Morbidelli nelle prove libere
00:00:47 min
| 1 ora fa
RAUL FERNANDEZ MOTORERAUL FERNANDEZ MOTORE
motogp
Rottura del motore per Fernandez sulla RS-GP: bandiera rossa
00:02:07 min
| 1 ora fa
MARTIN MOTOREMARTIN MOTORE
motogp
Martin, gran fumata del motore Aprilia nelle FP1 in Ungheria
00:01:55 min
| 1 ora fa
PRESENTAZIONE UNGHERIAPRESENTAZIONE UNGHERIA
motogp
Il Balaton Park presentato da Guido Meda e Mauro Sanchini
00:01:24 min
| 1 ora fa
LUNGHI DIXON, ALONSO E GARCIALUNGHI DIXON, ALONSO E GARCIA
motogp
I lunghi di Dixon, Alonso e Garcia nelle libere in Ungheria
00:01:24 min
| 2 ore fa
GRESINI SU GARCIAGRESINI SU GARCIA
motogp
Moto2, Luca Gresini presenta la line up 2026: Garcia e Lopez
00:01:38 min
| 2 ore fa
INTV BASTIANINIINTV BASTIANINI
motogp
Bastianini: "Ultime due gare un punto di svolta"
00:00:38 min
| 18 ore fa
RACEBOOK UNGHERIARACEBOOK UNGHERIA
motogp
MotoGP in Ungheria, il meglio del giovedì al Balaton Park
00:12:48 min
| 18 ore fa
pericolosità partenza motogppericolosità partenza motogp
motogp
Partenza al Balaton pericolosa? Il commento dei piloti
00:02:33 min
| 19 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità