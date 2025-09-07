Chiudi Menu
Sport
MotoGP
Tardozzi: "Ducati GP26 sarà un'ulteriore evoluzione"
00:03:48 min
|
39 minuti fa
Le parole del team manager Ducati dopo il GP Barcellona vinto da Alex Marquez su Marc Marquez.
Mostra Descrizione
motogp
Barcellona, festa nel box Gresini: c'è anche Marc Marquez
00:00:19 min
| 8 minuti fa
motogp
Superbike, round Magny-Cours: highlights gara 2
00:01:33 min
| 15 minuti fa
motogp
Bez: "Purtroppo è andata così, fortuna c'è subito Misano"
00:01:05 min
| 1 ora fa
motogp
Aliverti: "Bagnaia non può accontentarsi di un 7° posto"
00:01:09 min
| 37 minuti fa
motogp
Guidotti: "Bello vedere un Bagnaia sereno"
00:01:38 min
| 52 minuti fa
motogp
Marini: "Negli ultimi 4 giri avevo finito le gomme"
00:05:07 min
| 9 minuti fa
motogp
GP Barcellona: la caduta di Morbidelli al Montmelò
00:01:09 min
| 2 ore fa
motogp
Dovizioso: "Quartararo sta mostrando la sua evoluzione"
00:01:12 min
| 1 ora fa
motogp
Barcellona, le curve 12 e 14 dei fratelli Marquez: Sky Tech
00:01:48 min
| 1 ora fa
motogp
Bagnaia: "Con Ducati rapporto speciale, ho massimo supporto"
00:06:14 min
| 3 ore fa
motogp
Meda su Bagnaia: "Ben venga se oggi ha trovato feeling"
00:00:52 min
| 3 ore fa
motogp
Dovizioso: "Bagnaia? Non male la gara, vediamo a Misano"
00:01:32 min
| 3 ore fa
