Chiudi Menu
Skylights Room
Video
News
Sport
Programmi TV
Pechino Express
Serie TV
Cinema
Spettacolo
X Factor
MasterChef
TV8
Arte
Lifestyle
Mix
Altro:
Archivio
Guarda le dirette di sky Video
Video di
Sport
Temi
Calcio
Calcio estero
Calciomercato
Olimpiadi
MotoGP
Formula 1
Motori
NBA
Basket
Tennis
Volley
Ciclismo
Rugby
Sport USA
Altri Sport
Gossip
Paralimpiadi
Gianluca di Marzio
Video curiosi
Buffa racconta
Questo è SKY
Topic
Serie A
Gol Serie A
Serie B
Champions League
Europa League
Europei
Femminile
Lega Pro
Premier League
Bundesliga
Buffa Racconta
Gianluca di Marzio
Menu
Login
Sport
MotoGP
Mir: "Honda sta facendo piccoli passi avanti continui"
00:00:59 min
|
1 ora fa
Mi piace
Condividi
Whatsapp
Telegram
Facebook
Twitter
Copia link
Le parole del pilota Hrc nella conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio d'Ungheria .
Mostra Descrizione
motogp
Bastianini: "Ultime due gare un punto di svolta"
00:00:38 min
| 36 minuti fa
pubblicità
motogp
MotoGP in Ungheria, il meglio del giovedì al Balaton Park
00:12:48 min
| 32 minuti fa
motogp
Partenza al Balaton pericolosa? Il commento dei piloti
00:02:33 min
| 1 ora fa
motogp
Bezzecchi: "Aprilia è migliorata soprattutto in stabilità"
00:00:47 min
| 1 ora fa
motogp
Aldeguer: "Prima vittoria? Balaton buona opportunità"
00:01:14 min
| 1 ora fa
motogp
MotoGP in Ungheria dopo 33 anni: come era andata nel 1992
00:01:13 min
| 2 ore fa
motogp
Quartararo: "Austria fa male, spero Yamaha non dimentichi"
00:01:42 min
| 3 ore fa
motogp
Di Giannantonio: "Lavoro per tornare il vero Diggia"
00:01:31 min
| 1 ora fa
motogp
Bezzecchi, l'intervista a Sky alla vigilia del GP Ungheria
00:02:08 min
| 1 ora fa
motogp
Martin: "Godo quando vedo Bezzecchi là davanti, io arriverò"
00:02:46 min
| 1 ora fa
motogp
Morbidelli: "Fino all'infortunio tra i primi, ripartiamo"
00:04:04 min
| 1 ora fa
motogp
Marquez: "9° titolo vicino? Non ci penso, mancano tanti GP"
00:03:53 min
| 5 ore fa
motogp
Bastianini: "Ultime due gare un punto di svolta"
00:00:38 min
| 36 minuti fa
motogp
MotoGP in Ungheria, il meglio del giovedì al Balaton Park
00:12:48 min
| 32 minuti fa
motogp
Partenza al Balaton pericolosa? Il commento dei piloti
00:02:33 min
| 1 ora fa
motogp
Bezzecchi: "Aprilia è migliorata soprattutto in stabilità"
00:00:47 min
| 1 ora fa
motogp
Aldeguer: "Prima vittoria? Balaton buona opportunità"
00:01:14 min
| 1 ora fa
motogp
MotoGP in Ungheria dopo 33 anni: come era andata nel 1992
00:01:13 min
| 2 ore fa
motogp
Quartararo: "Austria fa male, spero Yamaha non dimentichi"
00:01:42 min
| 3 ore fa
motogp
Di Giannantonio: "Lavoro per tornare il vero Diggia"
00:01:31 min
| 1 ora fa
motogp
Bezzecchi, l'intervista a Sky alla vigilia del GP Ungheria
00:02:08 min
| 1 ora fa
motogp
Martin: "Godo quando vedo Bezzecchi là davanti, io arriverò"
00:02:46 min
| 1 ora fa
motogp
Morbidelli: "Fino all'infortunio tra i primi, ripartiamo"
00:04:04 min
| 1 ora fa
motogp
Marquez: "9° titolo vicino? Non ci penso, mancano tanti GP"
00:03:53 min
| 5 ore fa
Mostra altri
Playlist di tendenza
MotoGP, tutti i video
50+ video
|
MotoGP
Le reazioni al trionfo di Martin
14 video
|
MotoGP
La festa mondiale
12 video
|
MotoGP
pubblicità