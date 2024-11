Intensa chiaccherata per Talent Time tra Andrea Iannone e il nostro Sandro Donato Grosso. Il pilota abruzzese - che torna in MotoGP dopo un'assenza di 5 anni, scelto dal team Pertamina VR46 per sostituire Di Giannantonio - ha svelato il retroscena della trattativa: "Mi ha chiamato Valentino Rossi - racconta - e ho deciso in mezzo secondo". Parla del suo rapporto con la Ducati ("Un amore che non finirà mai") e di molto altro: ecco l'intervista integrale.